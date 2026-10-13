Росіяни вночі атакували Україну пʼятьма балістичними ракетами та 108 дронами. Є загиблі та постраждалі у Харкові

Російська армія вночі 13 жовтня атакувала Україну пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М» / С-400, 9 боєприпасами «Бандероль» / «Дань-Т» та 108 дронами. ППО знешкодила 88 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, у Харкові три людини загинули через російський удар по багатоповерхівці у Холодногірському районі. Наразі відомо про 15 постраждалих. В Ізюмі на Харківщині під ударом був Центральний ринок, на місці виникла пожежа.

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У Дніпрі постраждав обʼєкт транспортної інфраструктури після вчорашніх російських атак. Також були атаки у чотирьох районах Дніпропетровської області.

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У селі Муроване на Львівщині уламки російського безпілотника впали на житловий будинок, без постраждалих. У ДСНС уточнили, що виникли пожежі в житлових будинках — двох одноповерхових та одному двоповерховому, також горіли три автомобілі.

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У Миколаєві росіяни поцілили у вантажний термінал через атаку БпЛА. У двох громадах Миколаївщини під атакою були також склади.

На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджений медзаклад, травмовані четверо пацієнтів.