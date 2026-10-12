У Франції хакери зламали холодильники в 400 супермаркетах і розігріли їх до +50 °C. Збитки оцінюють у мільйони євро

У ніч на 12 жовтня хакери атакували системи керування холодильниками щонайменше в 400 супермаркетах Франції, розігрівши їх до +50 °C за шість годин. У результаті продукти зіпсувалися, а в деяких місцях виникли пожежі.

Про це пишуть BFMTV і Reuters.

Найбільше постраждала компанія Les Mousquetaires, якій належать мережі Intermarché та Netto. Атака зачепила близько 300 магазинів. Щоб уникнути ризиків для здоров’я покупців, усі продукти з холодильників утилізували.

Також постраждали холодильники приблизно в 100 супермаркетах мереж Carrefour і Cooperative U. Генеральний директор Cooperative U Домінік Шелшер назвав атаку «безпрецедентною» і «надзвичайно серйозною». За оцінкою BFMTV, збитки від цієї атаки у всій Франції можуть сягнути кількох мільйонів євро.

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Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив Національному агентству з кібербезпеки розслідувати інцидент. Французькі фахівці виявили вразливість у програмному забезпеченні данської компанії Danfoss, яке використовують для керування холодильними системами.

У Danfoss підтвердили, що знають про інциденти у Франції й уточнили, що постраждалі системи працювали на застарілій прошивці.

Франція координує розслідування з європейськими партнерами, оскільки інцидент міг зачепити й інші країни.