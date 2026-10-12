Росіяни вдарили по виробничому комплексу компанії Roshen та атакували Київ і Сумщину — є постраждалі

Російська армія 12 жовтня атакувала виробничий комплекс компанії Roshen у Вінниці, а також била по Київщині, Сумщині та Херсонщині.

«Бабель» зібрав інформацію про наслідки ударів ворога.

У компанії Roshen кажуть, що ніхто не постраждав, бо люди були в укритті. Також компанія спростувала інформацію про «виробництво дронів» на підприємствах. Там кажуть, що виготовляють кондитерську продукцію і не виготовляють дронів або іншої продукції військового призначення.

На Київщині загинула людина, ще дві постраждали. У Києві через удар по багатоповерхівці постраждали четверо людей.

У Нововоронцовці на Херсонщині постраждала жінка.

На Сумщині в Глухові постраждали двоє людей.