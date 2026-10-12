Росіяни вдарили по Дніпру, Харківщині та Донеччині — є загиблі та постраждалі

Російська армія протягом дня атакувала Дніпропетровщину, Харківщину та Донеччину. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.
У Дніпрі через атаку РФ постраждали троє людей. У Павлограді на Дніпропетровщині кількість постраждалих зросла до трьох.
На Донеччині в Черкаському постраждала родина — загинули троє людей, ще четверо поранені.
У Лозовій на Харківщині через удари РФ по приватному сектору загинула жінка, ще семеро людей постраждали.
Також стало відомо, що росіяни знищили виробництво мастильних матеріалів компанії «КСМ Протек» на Київщині.