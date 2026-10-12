Швеція відпустила танкер, який перебуває під санкціями ЄС. Його затримали ще в березні

У Швеції відпустили затриманий ще в березні цього року танкер Sea Owl 1, який перебуває під санкціями ЄС, України, Великої Британії та Канади.

Про це повідомляє SVT.

Раніше у Швеції встановили, що судно змінювало прапор. Після цього країна отримала підтвердження від Екваторіальної Гвінеї, що танкер ходить під їхнім прапором.

Поки судно ще не покинуло Швеції і стоїть у порту Треллеборга. Проте танкер не потребує дозволу від Швеції для стоянки на якорі, а на борту має бути достатньо екіпажу, щоб продовжити плавання.