У Білорусі розпочалися спільні військові навчання ОДКБ за участю Росії та ще трьох країн

У Білорусі 12 жовтня розпочалися спільні військові навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за участю Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Навчання під назвами «Непорушне братерство — 2026» та «Бар’єр-2026» триватимуть до 16 жовтня.
Про це повідомили на сайті ОДКБ.
Загалом до навчань планують залучити 1 500 військовослужбовців, понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також орієнтовно 80 безпілотників різних типів. Тренування відбудуться на полігонах «Лосвідо» та «Стародорожський» у Білорусі.
В ОДКБ стверджують, що ці заходи мають плановий характер і не спрямовані проти третіх держав. Під час навчань «Непорушне братерство — 2026» мають відпрацювати проведення миротворчих операцій, а в межах «Бар’єр-2026» — вчитися реагувати на біологічні загрози.
У травні Білорусь і Росія проводили спільні військові навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.
- Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — це військово-політичний союз пострадянських країн, який створили 1992 року. Договір про створення підписали в Ташкенті Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Наразі до складу ОДКБ входять шість держав: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.