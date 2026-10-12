У Білорусі розпочалися спільні військові навчання ОДКБ за участю Росії та ще трьох країн

У Білорусі 12 жовтня розпочалися спільні військові навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за участю Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Навчання під назвами «Непорушне братерство — 2026» та «Бар’єр-2026» триватимуть до 16 жовтня.

Про це повідомили на сайті ОДКБ.

Загалом до навчань планують залучити 1 500 військовослужбовців, понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також орієнтовно 80 безпілотників різних типів. Тренування відбудуться на полігонах «Лосвідо» та «Стародорожський» у Білорусі.

В ОДКБ стверджують, що ці заходи мають плановий характер і не спрямовані проти третіх держав. Під час навчань «Непорушне братерство — 2026» мають відпрацювати проведення миротворчих операцій, а в межах «Бар’єр-2026» — вчитися реагувати на біологічні загрози.

У травні Білорусь і Росія проводили спільні військові навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.