Bloomberg: Росія у вересні втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових

У вересні Росія втратила на війні проти України понад 50 тисяч людей — з них 28 тисяч загинули. Це значно більше, ніж втрати українських військових за аналогічний період.

Про це пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого військового чиновника НАТО.

Як стверджує посадовець, українські Сили оборони за це самий час втратили приблизно 5 тисяч військових. Він додав, що російські військові намагаються просунутися вперед на території України, відправляючи війська в «зони смерті», які контролюють дрони та артилерійський вогонь.

У серпні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявляв, що у липні на полі бою загинули або були поранені 43 тисячі росіян.

23 вересня президент Володимир Зеленський говорив, що Росія від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими у війні проти України. За його словами, Україна має відеодокази кожної з російських втрат. Загалом втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.