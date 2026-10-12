Росіяни вночі атакували Україну 121 дроном. Під атакою була багатоповерхівка у Харкові, є постраждалі

Російська армія вночі 12 жовтня атакувала Україну 121 ударним БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія», «Бандероль»/«Дань-Т» та керованою авіаційною ракетою Х-59. ППО знешкодила 89 з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, у Харкові «Шахед» влучив у багатоповерхівку — в одному з підʼїздів зруйновані два поверхи. Пʼятеро людей постраждали. Ввечері 11 жовтня росіяни атакували магазин. Загинули троє людей, серед них 16-річний підліток. Ще 22 людини постраждали, зокрема двоє дітей.

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На Дніпропетровщині після російського удару виникла масштабна пожежа на території підприємства.

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Росіяни вдарили по складах пошти на півдні Одещини. Обійшлося без постраждалих.

З вечора росіяни атакували залізничну та енергетичну інфраструктуру в Коростенському районі на Житомирщині. Без постраждалих.