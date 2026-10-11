На честь української легкоатлетки Ярослави Магучіх назвали астероїд

На честь української стрибунки у висоту та олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх назвали астероїд поблизу Юпітеру.

Це зафіксовано в офіційному каталозі астероїдів WGSBN Bulletin, пише «Суспільне. Спорт».

Астероїд відкрили 9 березня 2002 року на горі Бігелоу в американському штаті Аризона в межах проєкту Catalina Sky Survey. Спочатку він мав попереднє позначення 2002 EB110. А тепер небесне тіло офіційно називається (57915) Mahuchikh.

Астероїд (57915) Mahuchikh належить до групи троянських астероїдів Юпітеру, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти цієї планети. Зокрема, він входить до групи L4, відомої як «греки».

В описі назви у каталозі астероїдів відзначені головні досягнення 25-річної Магучіх на міжнародній арені. Зокрема, золото на Олімпіаді-2024 у Парижі, світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок — 2,10 м, а також бронзова медаль Олімпійських ігор Токіо-2020. Крім того, у вересні 2026 року Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

WGSBN Bulletin