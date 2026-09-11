Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала переможницею абсолютного чемпіонату світу з жіночих стрибків у висоту.
Про це повідомляє «Суспільне Спорт».
Українка подолала планку на висоті 1,99 м, що не вдалося зробити її головній суперниці — австралійці Ніколі Оліслагерс. Це був перший абсолютний чемпіонат світу, тож Магучіх стала першою в історії та наразі єдиною володаркою цього титулу.
Ще дві українки, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, закінчили змагання пʼятою та шостою з результатами 1,91 м і 1,87 м.
Так, 2026 рік Магучіх закінчує із золотим дублем — у серпні вона виграла чемпіонат Європи, вже втретє поспіль.
- У 2024 році Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра. А на Олімпіаді-2024 здобула золото в стрибках у висоту.