Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала переможницею абсолютного чемпіонату світу з жіночих стрибків у висоту.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Українка подолала планку на висоті 1,99 м, що не вдалося зробити її головній суперниці — австралійці Ніколі Оліслагерс. Це був перший абсолютний чемпіонат світу, тож Магучіх стала першою в історії та наразі єдиною володаркою цього титулу.

Ще дві українки, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, закінчили змагання пʼятою та шостою з результатами 1,91 м і 1,87 м.

Так, 2026 рік Магучіх закінчує із золотим дублем — у серпні вона виграла чемпіонат Європи, вже втретє поспіль.