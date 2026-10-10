Росіяни вдарили по медзакладу в Харкові — є постраждалі. Під ударом була й Житомирщина (оновлено)

Російська армія вдень 10 жовтня вдарила по медзакладу в Слобідському районі Харкова — там є постраждалі. Також РФ била по інших населених пунктах.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.

У Харкові на місці удару по лікарні спалахнула пожежа.

Оновлено 13:17. У Харкові вже четверо постраждалих.

У Запоріжжі кількість загиблих через ранкову атаку зросла до 12. Ще 14 людей постраждали. Під завалами досі шукають людей.

У Коростені на Житомирщині від нічної атаки постраждала одна людина.

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У Комишанах на Херсонщині постраждав чоловік.