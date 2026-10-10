Засновник мережі «Рибар» Звінчук за кілька днів до затримання в Чорногорії знімав фільм у Боснії та Герцеговині і Сербії

Керівник російської пропагандистської мережі «Рибар» Михайло Звінчук за кілька днів до затримання в Чорногорії знімав документальний фільм у Боснії і Герцеговині та Сербії.

Про це пишуть Vijesti з посиланням на публікації Звінчука в сомережах.

Згідно з його публікаціями, він перебував у Сербії 27 вересня, а через три дні зʼявився в її столиці — Белграді. В одному з репортажів, датованих 3 жовтня, він заявив, що його команда на Балканах знімає документальний фільм про відносини Росії з цим регіоном.

Напередодні, 2 жовтня, він приземлився в Сараєві — столиці Боснії та Герцеговини. В одному з відео, датованих 6 жовтня, Звінчук прокоментував результати виборів, які пройшли за два дні до цього, наголосивши на «Росії як політичному рушії та переконанні народу в тому, що вона є гарантом свободи сербського народу».

Що передувало

Напередодні стало відомо, що в Чорногорії затримали пʼятьох громадян. Пізніше зʼясувалось, що йдеться про подружжя Михайла і Валерії Звінчуків — керівника та креативну директорку російської пропагандистської мережі «Рибар» та трьох імовірних спільників.

Тоді джерела повідомили Vijesti, що чорногорські спецслужби заздалегідь знали про приїзд представників мережі та кілька днів стежили за ними. Вони стверджували, що подружжя Звінчуків та їхні спільники приїхали в країну зняти документальний матеріал на тему узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами ЄС.