The Telegraph: Греція та Іспанія мають запаси ракет до Patriot, термін придатності яких спливає, — їх могли б передати Україні

Греція та Іспанія мають запаси ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, термін придатності яких майже завершується. Ці ракети можна було б передати Україні.
Про це пише The Telegraph.
Обидві країни НАТО володіють одними з найбільших запасів цих перехоплювачів у Європі. Представники НАТО та ЄС намагалися переконати Грецію та Іспанію передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot PAC-2 — однак поки безрезультатно.
За даними медіа, Греція має щонайменше 200 ракет для Patriot PAC-2, термін придатності яких становить 23 роки та невдовзі закінчиться. Невідомо, скільки таких ракет залишилося в запасах Іспанії. Водночас минулого місяця міністр закордонних справ країни оголосив, що Мадрид передасть Києву п’ять ракет-перехоплювачів.
Перехоплювачі Patriot мають визначений термін придатності, протягом якого виробники гарантують їхню ефективність. Після цього ракети необхідно повторно сертифікувати.
- Україна стикається з дефіцитом ракет для протидії балістичним атакам. Президент Володимир Зеленський заявляв, що цього року через війну США проти Ірану на Близькому Сході країна отримала від партнерів утричі менше ракет для захисту від балістики, ніж у 2025 році.