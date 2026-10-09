У справі про корупцію на «Поліграфкомбінаті» в Україну з-за кордону повернули ще €700 тисяч

Один з обвинувачених у справі про корупцію на держпідприємстві «Поліграфкомбінат» визнав свою провину та відшкодував €700 тисяч.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Кошти арештували на його рахунках у Франції. Після того як Національна фінансова прокуратура Франції зняла арешт з коштів, їх переказали на рахунок держпідприємства.

Це вже третє повернення коштів з-за кордону в цій справі. У жовтні минулого року французька компанія SURYS переказала €3,37 мільйона. У червні повернули ще €450 тисяч. Загалом держпідприємству перерахували €4,5 мільйона.

Що відомо про справу

За версією слідства, у 2013 році тодішній голова «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, водійських посвідчень тощо.

Компанія-«прокладка» закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, завищеними в чотири-шість разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 мільйонів гривень.

Крім того, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду — роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

Загалом у провадженні повідомили про підозру вісьмом фігурантам, зокрема екскерівнику держпідприємства.