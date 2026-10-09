Росіяни почали ставити на антени «Шахедів» вдвічі більше елементів. «Флеш» розповів, для чого

Російська армія почала ставити на антени супутникової навігації «Шахедів», якими бʼє по Києву, вдвічі більше елементів.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Раніше на них було 16 елементів, а зараз — 32. «Флеш» пояснив, що «Шахеди» шукають ціль або через радіоуправління оператором (через MESH-модем), або за сигналами супутникової навігації (GPS та інше).

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Для того щоб ліквідовувати GPS російських дронів, Україна створює перешкоди на частотах супутникової навігації засобами РЕБ. Щоб протидіяти цьому, росіяни встановлюють на «Шахедах» спеціальні CRPA-антени, які нейтралізують сигнали від РЕБ.

За словами «Флеша», чим більше елементів на антені, тим більше сигналів РЕБ можна придушити. Щоб цьому завадити, потрібно зробити так, аби навколо «Шахеда» завжди було 16 джерел РЕБ. Оскільки росіяни збільшили їхню кількість удвічі, тепер і Україні потрібно збільшити їхню кількість.

«Флеш» зауважив, що збільшувати кількість елементів на антені росіянам простіше, ніж Україні додавати точок РЕБ.