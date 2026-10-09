Естонія, Латвія і Литва закликали ЄС заборонити транзит російського зерна

Прем’єр-міністри Естонії та Латвії Крістен Міхал і Андріс Кулбергс, а також президент Литви Гітанас Науседа закликали Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через територію ЄС.

Про це повідомив прем’єр Естонії Крістен Міхал.

Відповідного листа лідери трьох країн надіслали президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

У листі вони наголосили, що Росія атакує українські порти, вантажні судна, залізницю та інші важливі торговельні маршрути, намагаючись послабити економіку України. Водночас Москва шукає нові шляхи експорту власного зерна, зокрема через Балтійське море.

«Росія атакує українські порти й блокує вихід українського зерна на світові ринки, водночас намагаючись заробляти на транспортуванні власного зерна через ЄС. Наша інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати війну», — заявив прем’єр Естонії.

За його словами, Євросоюз має посилити тиск на Росію та допомогти Україні виводити свою продукцію на світові ринки.

Також лідери балтійських країн закликали не допустити експорту через ЄС зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України.

Натомість для підтримки української торгівлі вони пропонують посилити «Шляхи солідарності» — транспортні маршрути між Україною та Євросоюзом, які допомагають українським товарам потрапляти на міжнародні ринки.

Крістен Міхал планує порушити питання заборони транзиту російського зерна на наступному засіданні Європейської ради.