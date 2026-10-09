У РФ під ударом були два НПЗ — в Омську й Ухті за 1 900 км від держкордону України

Українські військові вдарили по нафтопереробному заводі в Омську та по Ухтинському НПЗ, що за 1 900 кілометрів від держкордону України. Перший вважається дуже потужним — він може переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Ухтинський НПЗ переробляє приблизно 4 мільйони тонн нафти на рік.

По першому обʼєкту вдарили FP-6 (модифіковані FP-1), по другому — дрони Ан-196 RS, які летять на відстань до 2 500 кілометрів.

Осінтери також повідомляють, що в російському Бєлгороді прилетіло по Управлінню МВС. На кадрах видно, що атака пошкодила будівлю. Також, ймовірно, удар спричинив пожежу.