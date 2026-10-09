Росіяни від ранку продовжили атакувати Україну — є загиблі та постраждалі. Удари пошкодили склади, будинки та ТЦ

Від ранку 9 жовтня російська армія продовжила бити по Україні — є загиблі та постраждалі. Внаслідок атак горіли склади, торговельний центр і житлові будинки.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

В Одесі горів продуктовий склад — пошкоджений дах будівлі. На півдні області постраждали адмінбудівля й господарські споруди на базі відпочинку, ще на одній локації пошкоджені 11 будинків і знищене кафе.

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БпЛА атакував торговельний центр у Чернігові, у приміщеннях спалахнула пожежа.

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У Запоріжжі кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 14, серед них дитина та поліцейський. Загинув 50-річний чоловік. Вранці ворожий FPV-дрон атакував маршрутку на зупинці — поранені троє людей.

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На Київщині загинула жінка — її тіло знайшли на складах у Бучанському районі, які вчора атакували російські дрони.

На Херсонщині загинув чоловік, ще троє людей поранені через російські обстріли.

Під час повітряної атаки поранень зазнала жінка на Сарненщині, що на Рівненщині. Її будинок пошкоджений.

На Донеччині загинув чоловік. У Краматорську FPV-дрони спричинили пожежі у двох багатоповерхівках, у Слов’янську вдарили по адмінбудівлі й авто.

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У передмісті Харкова через ворожу атаку поранені троє жінок.

У Кривому Розі реактивний БпЛА атакував об’єкт інфраструктури. Розпочалася аварійно-рятувальна операція.

У Миколаєві через атаку по енергетиці загинув чоловік.