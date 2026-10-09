Сили оборони вночі вдарили по заводах і базах ракетного палива у двох регіонах РФ

У ніч проти 9 жовтня українські війська атакували російські обʼєкти, задіяні в запуску ракет і виробництві ракетного палива.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, під ударом був обʼєкт філії АТ «Центр експлуатації обʼєктів наземної космічної інфраструктури» — Науково-дослідний інститут стартових комплексів у районі населеного пункту Дальнє Константиново Нижньогородської області, що за 740 кілометрів від українського кордону. Там готують стартові комплекси й обладнання для запуску ракет.

У тому ж регіоні, біля населеного пункту Суроватіха, атакований Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет — він задіяний у виробництві вибухівки й пального для військових потреб Росії.

Ще українські війська поцілили в Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ — там виробляють спеціальне паливо «Децилін-М» для крилатих ракет (зокрема Х-55 і Х-101), а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу. Завод перебуває під міжнародними санкціями.