Кенія хоче, щоб Україна визнала полонених африканців жертвами торгівлі людьми, а не військовополоненими

Африканські країни просять Україну повернути полонених, які воювали на боці Росії. Кенія веде переговори з Україною про повернення п’ятьох своїх громадян, Ботсвана — про одного. Вони стверджують, що чоловіків обманом заманили на війну.

Про це пише Bloomberg.

8 жовтня міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді розповів парламентарям, що президент країни Вільям Руто вже обговорив це питання телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Кенія хоче, щоб її громадян визнали жертвами міжнародної торгівлі людьми, а не військовополоненими. За словами Мудаваді, чоловіки стверджують, що їх завербували під приводом працевлаштування.

Уряди африканських країн заявляють, що деяким їхнім громадянам обіцяли цивільну роботу в Росії — водіями, охоронцями чи кухарями. У Зімбабве заявили, що деяких завербованих відправляли на фронт без військової підготовки.

За даними Bloomberg, Україна утримує щонайменше 213 іноземних військовополонених, не враховуючи громадян Росії та Північної Кореї. Серед них — 37 громадян африканських країн.

Однак повернення цих людей може бути складним. Україна вважає їх військовополоненими, яких можна повернути додому в межах обміну на українців, які перебувають у російському полоні.

Кенія повідомляє, що приблизно 84 її громадянини загинули або зникли безвісти під час війни, ще 34 лікуються в Росії. Загалом 62 кенійці, які брали участь у бойових діях, уже повернулися додому.