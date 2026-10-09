У ніч проти 9 жовтня Росія атакувала Україну 136 дронами. Є постраждалі в Івано-Франківську, Запоріжжі та на Київщині.

Про це звітують у Повітряних силах.

Летіли БпЛА типу «Шахед», 93 з них — реактивні, а також дрони «Герберера» та імітатори безпілотників «Пародія». Росіяни запустили їх із таких напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та тимчасово окуповані території України (Донецьк, Гвардійське у Криму).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 114 дронів. Збити не вдалося дрони, які впали на восьми локаціях, уламки впали ще на семи.

В Івано-Франківську під час обстрілу дронами загинула одна людина. Також загорілися будівля та суха трава поруч, повідомили в ДСНС. На Київщині внаслідок російської атаки постраждали троє людей. У Бучанському районі були атаковані склади, заявили рятувальники.

У Запоріжжі під час удару авіабомбами загинув чоловік, ще семеро людей постраждали, повідомили в ОВА. Серед поранених є дитина. Пошкоджені житлові будинки та заклад освіти, розповіли в ОВА.

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