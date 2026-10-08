Українська делегація їде на переговори до США. Зеленський назвав головні теми дводенних зустрічей

Українська переговорна група у пʼятницю, 9 жовтня, зустрінеться з представниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський.

Делегацію представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Загалом зустрічі у США триватимуть два дні. До них долучаться представники Європи. Деталі перемовин мають бути у понеділок, 12 жовтня.

Зеленський зазначив, що головними темами зустрічей з американцями та європейцями будуть посилення ППО і наближення фінансової допомоги Україні.

«Ми комунікуємо не тільки з європейськими партнерами, де є вже непогані результати, але поки що недостатні, а також з азійськими країнами», — додав президент.

Він зазначив, що наразі Україна та США обговорюють всі ініціативи щодо припинення вогню на морі та в сфері енергетики. Але деталей поки не розголошують. За словами Зеленського, за останні три дні він тричі спілкувався з американською стороною.

Окремо президент розповів, що має інформацію про економічні угоди між США та Росією, але публічно не готовий говорити про деталі.