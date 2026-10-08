Росіяни атакували важливий енергообʼєкт Києва. У багатьох районах немає світла, також знижений тиск води

Росіяни атакували один з важливих енергообʼєктів Києва — через це у багатьох районах спостерігають аварійні відключення світла. Атака дронів триває.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

В «Укренерго» написали, що внаслідок російського обстрілу є вимкнення елементів електричної мережі, через це в окремих районах Києва виникли перебої з електропостачанням. Також 9 жовтня у частині областей України запровадять відключення світла.

У Києві через відключення світла призупиняли рух поїздів метрополітену та роботу ескалаторів. Крім цього, призупинили рух частини громадського транспорту Києва. Секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь написав, що через знеструмлення «Київводоканалу» каналізація Києва тимчасово не приймає стоки з Борщагівської громади.

У Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва спостерігають зниження тиску у водопровідних мережах. У деяких будинках тимчасово немає води.

Загалом у Києві внаслідок російських атак впродовж 8 жовтня 19 людей постраждали, ще чотири людини загинули. Двоє з постраждалих у важкому стані.