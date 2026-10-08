У Києві через зниження напруги призупиняли рух метро (оновлено)

Увечері 8 жовтня у Києві призупиняли рух поїздів і роботу ескалаторів у метрополітені. Причина — знизилася напруга від зовнішніх центрів живлення.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Оновлено о 19:30. Поїзди відновили рух на усіх лініях метро. Вони курсують зі збільшеними інтервалами: «червона» і «зелена» лінії — 10 хвилин, «синя» — 5 хвилин.

Крім того, у столиці через зниження напруги призупинила рух частина громадського транспорту. Для перевезення пасажирів Борщагівську лінію швидкісного трамвая дублювали автобусами.

О 18:50 у ДТЕК повідомили, що у Києві сталося аварійне відключення електроенергії через атаку РФ. Графіки знову не діють.