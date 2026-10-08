У Британії військового моряка звинуватили у спробі передати Росії секретні дані через даркнет

У Великій Британії 24-річного військовослужбовця Королівського флоту Тедді Янга звинуватили в тому, що він намагався передати Росії секретну інформацію про оборону та розвідку країни.

Про це пише Sky News.

За версією обвинувачення, Янг, який служив у розвідувальному підрозділі ВМС Великої Британії з квітня 2024 року, мав високий рівень допуску до секретної інформації. Він отримував доступ до захищених оборонних і розвідувальних матеріалів та зберігав їх, щоб далі передати «іноземній державі».

Зокрема, він нібито написав російською мовою повідомлення із секретними даними та намагався через даркнет зв’язатися з представниками російської влади.

Також військового звинувачують у тому, що він порушив правила служби, скопіювавши секретну інформацію на особисту електронну пошту. За даними слідства, можливі правопорушення тривали з 26 листопада 2024 року до 21 травня 2025-го.

У травні 2025 року Янга вже затримували в графстві Гемпшир. Після цього його допуск до секретної інформації призупинили, а самого військового відсторонили від служби.

У четвер, 8 жовтня, Янг постав перед судом у Лондоні. Він не визнавав і не заперечував свою провину. Наступне засідання запланували на 16 жовтня — до цього часу чоловік буде під вартою.

У поліції Лондону заявили, що справа стосується «дуже серйозних звинувачень» проти чинного військовослужбовця. У Королівському флоті підтвердили, що одного з їхніх військових звинуватили у злочинах за законом про національну безпеку, але від подальших коментарів відмовилися.