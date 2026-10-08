Ціни на електроенергію в Україні не змінюватимуть протягом опалювального сезону

Тариф на електроенергію для українців не змінюватимуть до кінця опалювального сезону.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Це повʼязано з тим, що за поданням Міненерго уряд продовжив дію спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії до 31 березня 2027 року.
Тож українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт⋅год.
Для будинків з електроопаленням, а також без газифікації чи централізованого теплопостачання збережуть пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год.
- Крім того, цього опалювального сезону для українців не змінюватимуть тарифи на газ.