ЄС на рік продовжив санкції проти причетних до російських гібридних атак

Рада ЄС продовжила до 9 жовтня 2027 року санкції проти людей і організацій, яких вважають відповідальними за дестабілізаційні дії Росії за кордоном. Ідеться, зокрема, про російські гібридні атаки та кампанії з маніпуляції інформацією проти ЄС, його держав-членів і партнерів.

Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Загалом під санкціями ЄС через дестабілізаційні дії Росії зараз перебувають 80 людей і 20 організацій.

Їм заморозили активи. Громадянам і компаніям ЄС заборонено передавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Людям із санкційного списку також заборонено в’їжджати до ЄС або проїжджати через його територію.

Гібридні атаки Росії

8 жовтня 2024 року Євросоюз запровадив санкційний механізм для боротьби з російськими гібридними атаками. До них ЄС відносить саботаж, порушення роботи критично важливої інфраструктури, кібератаки, маніпулювання інформацією та спроби підірвати демократію й виборчий процес.

Спершу санкції застосовували тільки проти людей та організацій. Однак 20 травня 2025 року ЄС розширив санкційний механізм. Тепер він дозволяє застосовувати санкції також до активів, пов’язаних із дестабілізаційною діяльністю Росії, зокрема суден, літаків, нерухомості та елементів цифрової й комунікаційної інфраструктури.

Серед підсанкційних осіб — пропагандисти, телеведучі, головні редактори російських державних газет, діячі культури, інфлюенсери. До прикладу, у грудні 2025 року санкції запровадили проти пропагандистки Діана Панченко. Це українська журналістка, яка до повномасштабного вторгнення РФ працювала на проросійських телеканалах, повʼязаних з Віктором Медведчуком.