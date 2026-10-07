Молдова облаштовує захисні зони на кордоні з Україною через загрозу атак дронів

Молдова облаштовує захисні зони на прикордонних пунктах пропуску, щоб у разі атак дронів працівники та люди, які перебувають на пунктах пропуску, могли евакуюватися в безпечне місце.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, передає Newsmaker.

За її словами, влада також працює над переміщенням молдовських прикордонників із пунктів спільного контролю, розташованих на території України, до Молдови. Зокрема, йдеться про КПП «Крива» та «Паланка».

Місаїл-Нікітін також повідомила, що молдовський прикордонник, який постраждав 5 жовтня біля КПП «Паланка — Маяки — Удобне», перебуває в лікарні у стабільному стані. Його життю нічого не загрожує.

Тоді біля пункту пропуску впав снаряд, який від землі відрикошетив у рейсовий автобус. Роботу КПП призупиняли на кілька годин. У Молдові заявили, що інцидент стався через російські атаки на українську інфраструктуру.