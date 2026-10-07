Росіяни били по Херсону та Києву — є постраждалі. У Прилуках кількість загиблих через нічну атаку зросла до 18

Від ночі російська армія продовжила атакувати Україну — під ударом були Херсон та Київ. Внаслідок атак є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки.

У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих через нічний удар зросла до 18. Серед них четверо дітей. Постраждали 55 людей.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У місті Кременчук, що на Полтавщині, кількість постраждалих від нічної атаки зросла до 41.

Росіяни продовжили бити по Україні і під вечір. У Херсоні та Білозерці, що на Херсонщині, постраждали двоє людей.

У Києві через атаку РФ постраждали 6 людей. У Харкові через російський удар постраждала людина.