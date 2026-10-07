У Баку заперечили, що підозрюваний у шпигунстві екскерівник розвідки Німеччини Август Ганнінг контактував з азербайджанським агентом

Рада з питань ЗМІ та телерадіомовлення Азербайджану заперечила інформацію про те, що підозрюваний у шпигунстві та держзраді екскерівник розвідки Німеччини Август Ганнінг контактував з азербайджанським агентом.

Про це пише Reuters.

Напередодні німецький журнал Der Spiegel написав, що слідство перевіряє інформацію про співпрацю Ганнінга з агентом з Азербайджану — підозрюваний нібито підготував аналітичний звіт для розвідки країни.

У Баку ж заявили, що ця інформація безпідставна і мета цієї дезінформації — зашкодити відносинам між Азербайджаном та Німеччиною.

Учора стало відомо, що поліція затримала колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Ганнінга та ще одного колишнього співробітника відомства — Манфреда Д. За даними слідства, через 5 років після звільнення з BND Ганнінг домовився з діючим співробітником відомства Манфредом Д. про співпрацю. Останній мав передавати Ганнінгу цінні розвідувальні дані в обмін на гроші.

Як стверджують слідчі, цю інформацію Ганнінг використовував для власних потреб — підготував аналітичний звіт для іноземної розвідки та передавав дані про політичну ситуацію. Другого фігуранта, Манфреда Д., підозрюють у пособництві, у спробі державної зради та шпигунстві.