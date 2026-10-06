Екскерівника розвідки Німеччини Августа Ганнінга затримали за підозрою у шпигунстві та держзраді

Поліція затримала колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві та держзраді.

Про це повідомляє прокуратура.

Також його підозрюють у розкритті державних таємниць. Крім того, затримали ще одного колишнього співробітника відомства — Манфреда Д., якого підозрюють у пособництві, у спробі державної зради та шпигунстві.

Ганнінг працював керівником BND у 1998—2005 роках. Манфред Д. працював у відомстві до весни 2026 року та мав доступ до секретної інформації.

За даними слідства, навесні 2010 року підозрювані домовилися, що Манфред Д. передаватиме Ганнінгу цінні розвідувальні дані BND в обмін на гроші. Ганнінг планував використовувати цю інформацію для надання приватних послуг.

Слідчі встановили, що Манфред Д. передав Ганнінгу близько двох тисяч документів, а їхня співпраця тривала роками. Правоохоронці зафіксували щонайменше один випадок, коли Ганнінг на основі цих даних підготував звіт для іноземної розвідслужби.

Ще, за твердженням слідчих, Ганнінг постійно контактував з представником іншої іноземної розвідки, якому передавав політичну інформацію, частково сформовану на основі матеріалів від Манфреда Д.

Сьогодні підозрюваних передадуть Федеральному суду, який офіційно повідомить їм про підозри та обере запобіжний захід.

За даними розслідування Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR, Ганнінг отримав від Манфреда Д. конфіденційні оцінки ситуації від іноземних партнерів, а також документи щодо іранської ядерної програми та російської армії. Джерела медіа зазначають, що Ганнінг потрапив у поле зору слідства після обшуку його будинку та офісів в іншій справі, де слідчі виявили накопичувач із секретною інформацією.