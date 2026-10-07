Росіяни атакували новий склад видавництва «Книголав» у Києві. Там були книги, які додрукували після минулої атаки

Внаслідок російської атаки вночі 7 жовтня в Києві був знищений новий склад видавництва «Книголав». На цьому складі зберігали книги, які відновили після першого удару по складах видавництва в липні — тоді видавництво втратило 250 тисяч книг.

Про це «Книголав» написав в Інстаграмі.

Наразі немає точних оцінок про те, яка кількість книг була втрачена, однак ідеться про десятки тисяч. Постраждалих працівників внаслідок атаки немає.

У видавництві уточнили, що серед знищеного — новинки, а також додруки тих книжок, які Росія знищила в липні на попередньому складі.

Російські атаки на українські книги

З липня РФ почала систематично бити по складах українських видавництв. Один з наймасштабніших ударів стався 1 серпня — тоді під атаку потрапив логістичний центр RNK-Ranok, де зберігалися книги українських видавництв. Там згоріли понад 28 000 різних найменувань книжок — це приблизно 8 мільйонів примірників. Орієнтовні збитки сягають мільярда гривень.

А 28 серпня армія РФ атакувала склад у Святопетрівському Київської області. Там зберігались книги книгарні Readeat, видавництва Vivat, книгарні book.ua. Також на складі були книги видавництв «Верба» й «Основи».

Сумарно станом на початок вересня Росія знищила в Україні близько 10-15 млн українських книжок.