Військовий комітет НАТО в повному складі вперше за вісім років відвідав Україну

У Києві 6 жовтня вперше за вісім років була делегація Військового комітету НАТО. Зокрема, до неї ввійшли військові представники 32 держав-членів Альянсу.

Про це на сторінці в соцмережі X написав голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, вони обговорили основні військові пріоритери України з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Також представники НАТО вшанувавали загиблих на війні військових біля Стіни памʼяті в Києві.

Драгоне уточнив у своєму відеозверненні, що візит є виконанням обіцянки, яку він дав Драпатому під час розмови в серпні. Він уточнив, що в Києві комітет був «у повному складі».

Військовий комітет НАТО — це найвищий військовий орган Альянсу, який консультує Північноатлантичну раду з питань оборони та керує військовими операціями. До його складу входять головні військові командири (начальники штабів оборони) всіх країн-членів НАТО.