Єврокомісія виділила Україні €1,24 млрд на дрони та ракети

Європейська комісія перерахувала Україні €1,24 мільярда в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan на €90 мільярдів. Кошти спрямують на закупівлю дронів, перехоплювачів безпілотників, боєприпасів для них і ракет, вироблених українськими компаніями.

Про це йдеться в пресрелізі Європейської комісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія продовжує «свідому стратегію терору», намагаючись зробити повсякденне життя українців нестерпним.

«Ця виплата допоможе посилити оборонну промисловість України та її здатність захищати себе — людей і критичну інфраструктуру», — сказала вона.

У 2026 році ЄС планує спрямувати €28,3 мільярда, щоб посилити оборонно-промислові спроможності України. Нові виплати за оборонною частиною програми мають продовжитися найближчими тижнями.

До кінця 2026 року Україна ще має доступ до €32,5 мільярда фінансової підтримки. Із них €28,1 мільярда залишаються доступними в межах Ukraine Support Loan: €15,4 мільярда — на оборонно-промисловий потенціал і €12,7 мільярда — на бюджетну підтримку.

Ще €4,4 мільярда бюджетної допомоги передбачено в межах Ukraine Facility. Таким чином, загалом у 2026 році Україна має доступ до понад €17 мільярдів бюджетної підтримки, якщо виконає погоджені з ЄС вимоги.