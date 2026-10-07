До проєкту держбюджету на 2027 рік нардепи внесли понад 5 тисяч правок — це рекорд за останні 24 роки

До проєкту бюджету на 2027 рік народні депутати внесли рекордну кількість правок — 5 236. Це у 1,5 раза більше, ніж минулого року, і рекорд за щонайменше 24 роки (статистику ведуть з 2003 року).

Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За словами Підласої, дві третини цих поправок — це так званий законодавчий спам, який подають, щоб «годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок».

Вона припустила, що якщо кожну правку обговорювати хоча б 90 секунд, то розгляд усіх правок займе понад 16 повних робочих днів.

15 вересня уряд схвалив і передав до Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На оборону в ньому заклали 4 трильйони 885 мільярдів гривень — це майже 44% ВВП України.

Доходи в наступному році очікуються на рівні 5,65 трильйона гривень (на 8,7% більше, ніж у плані на 2026 рік), а видатки — 7,27 трильйона (на 13,5% більше, ніж у 2026-му). Потреба в міжнародній підтримці у 2027 році становитиме $52,6 мільярда.

Мінімальну заробітну плату з 1 січня 2027 року планують встановити в розмірі 9 546 гривень (на 899 гривень більше, або +10,4%, ніж у 2026-му).