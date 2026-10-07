Росія вночі атакувала Україну 130 дронами та ракетами різних типів. У Києві, Кременчуці та Прилуках є загиблі (оновлено)

Уночі та вранці 7 жовтня росіяни масовано атакували Україну — є загиблі, постраждалі та руйнування.

Оновлено о 09:06. Російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон» / «Онікс»; балістичними — «Іскандер-М» / С-400; 48 крилатими ракетами повітряного, наземного і морського базування Х-101, «Іскандер-К», «Калібр», а також 130 ударними БпЛА. Силам ППО вдалося знешкодити 117 БпЛА, 5 балістичних і 39 кралих ракет.

У Прилуках на Чернігівщині один з ударів припав на житлову багатоповерхівку — вранці, коли люди ще спали. Попередньо, відомо про двох загиблих. Рятувальники розбирають завали.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

Росіяни атакували Київщину дронами та балістичними ракетами. В Обухівському районі пошкоджені три виробничо-складські будівлі та вантажівка.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

У Подільському районі Києва спалахнули пожежі у двох нежитлових будівлях. А в Дарницькому горів гаражний кооператив, там знайшли двох загиблих.

На Кіровоградщині росіяни вдарили по одному з підприємств. В Олександрії загинула одна людина, троє постраждали, ще двоє наразі не виходять на зв’язок. Також загорівся дах приватного будинку.

Війська РФ атакували Ізюм на Харківщині безпілотниками. Пошкоджені електромережі й будівлі, які раніше постраждали від обстрілів.

У Кременчуці на Полтавщині двоє людей загинули, ще семеро постраждали. Росіяни вдарили по житловій забудові.