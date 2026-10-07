Нову лінію електропередачі між Румунією і Молдовою назвуть на честь Трампа

Високовольтну лінію електропередачі, що з’єднає Румунію і Молдову, назвуть на честь американського президента — «Лінія свободи Трампа».

Про це пише Reuters із посиланням на посольство США в Кишиневі.

За даними посольства, цей проєкт підкріплений інвестицією уряду США в розмірі $130 мільйонів.

Молдова імпортує більшість електроенергії через наявні з’єднання з Румунією та Україною. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України раніше вже спричиняли перебої в цих поставках.

Як зазначили журналісти, останнім часом ім’я Трампа почали пов’язувати з великою кількістю проєктів у різних країнах світу, зокрема із запропонованим транспортним коридором через Вірменію та запланованою військовою базою в Польщі. Президент Кароль Навроцький заявив: якщо США створять постійну військову базу в Польщі, вона отримає назву «Форт Трамп».