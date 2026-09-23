Навроцький: Військова база США в Польщі буде називатися «Форт Трамп»

Президент Кароль Навроцький заявив: якщо США створять постійну військову базу в Польщі, вона отримає назву «Форт Трамп» (Fort Trump).
Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.
За словами Навроцького, ухвалення рішення щодо військової бази — «лише питання часу». Він сподівається, що будівництво бази завершать до закінчення президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році, але наразі існують «адміністративні та фінансові питання», які необхідно вирішити.
«Коли американська адміністрація та обидва уряди завершать цю роботу, я думаю, що тоді президент Трамп зможе особисто взяти участь у церемонії відкриття «Форту Трамп», — додав Навроцький.
- Ідею розмістити постійну американську військову базу в Польщі ще у 2018 році запропонував тодішній президент Анджей Дуда. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава активізувала зусилля щодо посилення постійної присутності американських військових.
- 17 вересня президент США заявив про «значний прогрес» у переговорах про створення бази армії США на території Польщі. За його словами, якщо домовленості буде реалізовано, місце розташування бази оголосять найближчим часом. Остаточного рішення щодо бази ще не оголошували.