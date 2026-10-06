Росіяни вдарили по Донеччині, Одещині, Запоріжжю та інших областях — загинув поліцейський, є постраждалі

Російська армія вдень 6 жовтня атакувала різні населені пункти України — є загиблий та поранені. Ще удари пошкодили будинки та іншу інфраструктуру.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ворожих обстрілів.

На Одещині ворог завдав серії ударів по автодорозі — пошкоджені вантажні та легкові авто. П’ятеро людей постраждали, стан одного — вкрай важкий. Також через нічну атаку там пошкоджені тепловози та контактна мережа на залізничних станціях.

Ще РФ вдарила по складу у Запоріжжі — одна людина отримала травми. Також ворог вдарив по житловому будинку — пошкоджена квартира на сьомому поверсі. Через атаку постраждала 5-річна дівчинка.

У Херсоні ворог атакував дроном автомобіль у Корабельному районі — постраждали двоє чоловіків. Також у Качкарівці безпілотник вбив 44-річного чоловіка. Через інші удари постраждали жінка та двоє чоловіків.

FPV-дрон влучив у приватну садибу у Великій Чернеччині на Сумщині. Одна людина травмована, пошкоджені будинок і господарські споруди.

У Краматорську на Донеччині дрон вдарив по авто патрульних. Троє поліцейських постраждали, 40-річний правоохоронець — загинув.