Сейм Литви в першому читанні схвалив поправку, яка скасовує заборону на ядерну зброю

Сейм Литви в першому читанні підтримав поправку до Конституції, за якою в країні дозволять розміщувати ядерну зброю.

Про це пише LRT.

Остаточне голосування відбудеться не раніше ніж через три місяці, поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141. Голова парламенту Юозас Олекас заявляв, що остаточно ухвалити рішення планують 12 січня 2027 року.

Міністр оборони країни Робертас Каунас пояснив, що Литва оточена стратегічним озброєнням Білорусі та Росії (у Калінінградській області), тому поправка до основного закону Конституції є реакцією на дії Кремля.

Наразі у статті 137 Конституції Литви зазначено, що на території країни не може бути зброї масового ураження і військових баз іноземних держав. Поправка має скасувати це положення.