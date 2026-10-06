У Сухопутних військах презентували Дронові сили

У складі Сухопутних військ ЗСУ презентували Дронові сили. Вони займаються рекрутингом військових, розвитком безпілотних частин Сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих підрозділів.

Про це повідомив керівник управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Остапенко на конференції в Києві, яку транслював Укрінформ.

Також серед ключових напрямків роботи Дронових сил — інтеграція безпілотників у загальну систему, їх бойове застосування та розвиток взаємодії між безпілотними, розвідувальними й вогневими засобами.

Остапенко наголосив, що Дронові сили не є окремим родом чи видом ЗСУ та не конкурують із Силами безпілотних систем, а лише розвивають дрони та наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів.

Підрозділи Дронових сил беруть участь в оборонних операціях, наступах, логістиці та місіях з підтримки війська.