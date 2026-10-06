Медіа: Туреччина на початку року передала Україні системи ППО Korkut — їх застосовують проти дронів і крилатих ракет

Туреччина на початку року поставила Україні системи протиповітряної оборони для боротьби з безпілотниками — ідеться про зенітні комплекси Korkut, які складаються з трьох бойових машин та однієї машини управління і контролю.

Про це пише медіа Middle East Eye з посиланням на джерела.

Однак наразі немає офіційної інформації про те, скільки саме таких систем отримала Україна. Korkut використовує зенітні гармати для знищення повітряних цілей, зокрема крилатих ракет і дронів. Вона призначена для боротьби з FPV-дронами та дронами на оптоволокні.

Один з українських посадовців сказав журналістам, що турецька система ППО успішно протидіє російським атакам. За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб придбати додаткові комплекси — якщо ціна буде прийнятною.

Журналісти нагадали, що з початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Туреччина передала Україні безпілотники Bayraktar TB2, а згодом — ракети з лазерним наведенням, артилерійські боєприпаси та великокаліберні кулемети.