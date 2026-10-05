Нардепа Олексія Гончаренка виключили із фракції «Європейська солідарність»

Народного депутата Олексія Гончаренка виключили із фракції «Європейська солідарність» через «ідеологічні розбіжності».

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій у телеграмі.

У дописі вказали, що причиною стали публічні заяви нардепа про завершення війни та майбутню архітектуру безпеки України.

Раніше Гончаренко опублікував колонку під назвою «Мирний план Гончаренка: як зупинити війну крок за кроком». Його тези спричинили критику у соцмережах. Зокрема, нардеп пропонував подати Росії сигнал про готовність України говорити про нейтральність щодо НАТО. Інші поступки, за його словами, мають стосуватися мови та віри.

Також Гончаренко пропонував поетапно домовлятися з РФ про припинення ударів по інфраструктурі, поступово звузити бойові дії до Донецької області та зупинитися на нинішній лінії фронту без її юридичного визнання.