Хакери атакували сервер АТБ. Компанія каже, що жодні особисті дані не постраждали

Удень 5 жовтня сайт мережі супермаркетів АТБ зламали і розмістили там оголошення про викрадення даних із серверів. У самій компанії витік заперечують.

У повідомленні хакерів, написаному російською мовою, йшлося, що начебто зловмисники отримали дані 7,9 млн клієнтів (телефони, електронні пошти, імена, адреси та хеші паролів), паспортні дані 127,2 тис. співробітників, історію 11,48 млн замовлень та іншу інформацію. Як доказ хакери опублікували скриншот архівів — це начебто викрадені дані.

Хакери запустили таймер і вимагали викуп у розмірі $400 тисяч за те, щоб начебто викрадені дані не опинились у вільному доступі.

Невдовзі після того як стало відомо про атаку, низка анонімних телеграм-каналів перепублікували заяви хакерів без перевірки чи критичного обговорення і представили непідтверджені цифри як фактичні. А деякі навіть глузливо описували ситуацію, ігноруючи відсутність офіційного підтвердження витоку.

Пізніше мережа АТБ офіційно підтвердила «Суспільному» та УП факт атаки. Однак там наголосили: жодні персональні дані не постраждали, оскільки не зберігаються на цих серверах. Там пообіцяли невдовзі відновити роботу всіх серверів.