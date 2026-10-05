Росіяни вдарили по Харкову КАБами й атакували цивільне турецьке судно — є загиблі та постраждалі

Російська армія вдень 5 жовтня скинула КАБи на Харків і атакувала Житомирщину та Донеччину. Через обстріли є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

У Харкові троє загиблих і 25 постраждалих. Щонайменше три КАБи вдарили по Слобідському району міста. Там горять склади, пошкоджені житлові будинки. Під завалами одного з них можуть бути люди — триває пошуково-рятувальна операція.

Також бойовий дрон атакував заправку в Київському районі міста.

У Краматорську на Донеччині через атаки горіли автівки та будинок.

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У Бердичеві на Житомирщині постраждала людина. Атака спричинила пожежу та пошкодила багатоповерхівку.

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Також російські війська атакували двома дронами цивільне турецьке судно з кукурудзою в нейтральних водах. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Внаслідок удару загинув капітан судна, ще один член екіпажу поранений.