Українські військові вперше збили російські реактивні БпЛА з роботизованих турелей

Українські сили ППО вже успішно збивають реактивні дрони, зокрема російські «Герань-5», за допомогою роботизованих турелей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він пояснив, що такі турелі працюють на основі штучного інтелекту та машинного зору. Вони можуть самостійно виявляти повітряні цілі та відкривати по них вогонь без безпосереднього втручання оператора.

Водночас, за словами Ігната, радіус дії таких систем залишається відносно невеликим, оскільки їхній основний засіб збиття дронів — кулемет. Зараз турелі встановлюють, зокрема, і на мостах.