Під час атаки РФ на Україну снаряд влучив в автобус біля пункту пропуску на кордоні з Молдовою — є постраждалий

Вранці 5 жовтня біля пункту пропуску «Паланка», що на кордоні України та Молдови, упав снаряд і зрикошетив від землі в пасажирський автобус.

Про це пише видання Newsmaker з посиланням на прикордонну поліцію Молдови.

На момент влучання, близько 09:38, автобус стояв біля прикордонного шлагбаума. Пасажири не постраждали, однак легких поранень зазнав молдовський прикордонник.

Пошкоджені автобус і кабіна контролю. У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру.

Наразі пункт пропуску закритий, рух у його напрямку зупинили. Молдовські прикордонники та митники підтримують звʼязок з українською стороною.