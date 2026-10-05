У Франції 500 шкіл закрились на тлі масових протестів через стан освіти

До 500 шкіл по всій Франції сьогодні частково або повністю закриті через сутички між поліцією та учнями, які протестують.

Про це заявив міністр освіти Франції Едуар Жефре, передає BBC.

Він також повідомив, що від початку протестів 24 школи були «підпалені або розгромлені».

Тисячі учнів протестують через стан освіти. Протести, які почалися минулого тижня, поширилися з Парижу на інші міста, зокрема Монпельє, Нант і Марсель. Старшокласники та інші учасники протестів виступають проти нестачі вчителів, переповнених класів і занедбаних шкільних будівель.

У п’ятницю, 2 жовтня, міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен заявив, що 735 із 3 700 шкіл Франції тією чи іншою мірою постраждали через насильницькі протести. Того ж дня на мітингах затримали 1 747 людей. Загалом від початку протестного руху затримали понад 5 000 людей, близько 85% із них — неповнолітні.

Організатори протестів закликали продовжити демонстрації у вівторок, 6 жовтня, звинувативши уряд у тому, що він не вживає ніяких «конкретних заходів».

Напередодні прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що його уряд вживає додаткових заходів, щоб «розв’язати проблеми, з якими стикаються старшокласники та працівники сфери освіти». За його словами, уряд планує забезпечити проведення занять, покращити стан шкіл, організувати розклад і зробити прозорішою систему вступу до університетів.

Також уряд пришвидшує розгляд законопроєкту, який зобов’яже винних у пошкодженні майна компенсувати завдані збитки.