Axios: США стежать за можливим спалахом чуми в Росії

Адміністрація президента США стежить за інформацією про ймовірний випадок чуми в Іркутській області Росії.

Про це Axios повідомив представник Білого дому.

За його словами, адміністрація Дональда Трампа «поінформована про спалах, стежить за ситуацією та оцінює варіанти подальших дій».

Увагу американської адміністрації привернула інформація про можливе зараження чумою та карантинні заходи в Іркутській області.

Раніше російські медіа повідомляли, що 25 вересня лаборантка Іркутського науково-дослідного інституту Дар’я Шипілова нібито розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Її госпіталізували, а вночі 2 жовтня вона померла.

Російська влада чуму не підтвердила, заявивши, що причина смерті жінки — «пневмонія невідомої етіології». Російське МОЗ зазначило, що епідеміологічна ситуація в регіоні залишається стабільною.

Проте російські медіа пишуть, що в регіоні ввели режим носіння масок, а лікарні закрили на карантин. Із Шипіловою могли контактувати близько 200 людей, їх також відправили на карантин.