Росіяни вночі запустили по Україні понад 200 дронів. У Харкові постраждали люди

У ніч проти 5 жовтня російські війська атакували Україну 205 дронами різних типів. ППО вдалося збити 172 ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Унаслідок атаки влучання фіксують у 13 місцях, ще в трьох — впали уламки. Зокрема, під ударом цієї ночі був Харків. В Індустріальному районі загинула одна людина, шестеро постраждали. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, автомобілі.

Також росіяни здійснили масовану атаку на Одещину. Під ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, а також дачний сектор. Минулося без постраждалих.

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У Запоріжжі війська РФ обстріляли об’єкт інфраструктури міста. Попередньо, люди не постраждали.